Махачкала, , 10:31 — REGNUM В Дагестане к настоящему времени привиты всего немногим менее 100 тыс. человек. Это 7,4% от числа подлежащего вакцинации населения. Такие данные привел в ходе заседания оперативного штаба 8 июня врио главы региона Сергей Меликов.

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«По состоянию на 7 июня этого года численность привитых граждан составила чуть менее 100 тыс. человек — это 7,4% от числа подлежащего контингента и 3% от численности населения республики. По стране данные показатели составляют 26 и 12% соответственно», — сообщил руководитель Дагестана.

По его словам, республика занимает 85 место в РФ по темпам вакцинации.

«Я к вам обратился в феврале месяце — организовать вакцинацию. Где эта организация вакцинации? Вы ее так организовали, что мы на 85 месте в России», — обвинил Меликов глав муниципалитетов.

Он напомнил, что в ряде субъектов России в целях повышения охвата населения вакцинацией применяются строгие ограничительные меры, в том числе связанные с ограничением передвижения граждан и выезда за границу тех, кто не привился. Меликов не исключил возможность введения подобных мер и на территории Дагестана, в случае если ситуация с активностью в кампании по вакцинации не переменится.