Петрозаводск, , 13:37 — REGNUM В Республике Карелия продолжается ухудшение эпидемиологической ситуации — растёт число больных коронавирусом среди детей до 17 лет, в первую очередь, среди дошкольников. Кроме того, в регионе выявлены новые штаммы инфекции — южноафриканский, британский и новый северо-западный штамм. Ввиду чего региональные власти вводят ковидные ограничения. Об этом 12 июня сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

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Так, работодателям рекомендуется переводить сотрудников на дистанционный формат работы. Особенно это касается граждан старше 60 лет.

«А чтобы избежать скопления людей в трудовых коллективах, следует установить гибкий график прибытия и убытия на рабочее место»,— пояснил Парфенчиков.

Организаторам массовых мероприятий, включая спортивные, необходимо обеспечить контроль за соблюдением социального дистанцирования и использованием средств индивидуальной защиты — масок у посетителей, масок и перчаток у персонала. К участию в таких мероприятиях предлагается допускать тех, у кого есть справка об отрицательном анализе на коронавирус, полученная не ранее чем за три дня, или документ о вакцинации.

Помимо этого, в органах исполнительной власти Карелии с 15 июня вводится специальный режим работы: в кабинете может находиться только один не переболевший и не вакцинировавшийся работник.

«То есть, для таких граждан работа должна быть организована по сменам: с 08:00 до 14:00 часов и с 14:00 до 20:00 часов», — подытожил глава Карелии.

Отметим, по данным оперштаб, всего с начала пандемии в республике было выявлено 47 975 инфицированных коронавирусом, из них 69 — за минувшие сутки. Это на четыре случая больше, чем днём ранее. Выписаны по выздоровлению 46 269 человек, в том числе 70 — за сутки. Умерло — 579 жителей, в том числе за минувшие сутки подтверждено ещё три летальных исхода от COVID-19.

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