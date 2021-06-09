Владимир, , 17:18 — REGNUM Во Владимирской области 9 июня подтверждено 50 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 33 тыс. 980 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 31 тыс. 625 пациентов, в том числе 48 человек — за последние сутки.