Курган, , 12:14 — REGNUM В Курганской области отменён запрет на посещение несовершеннолетними общественных мест без сопровождения взрослых. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Напомним, запрет был введён в октябре 2020 года во время сложной эпидситуации по коронавирусной инфекции. Он был направлен на сокращение пребывания детей в торговых центрах, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса.

В оперштабе отмечают, что летние каникулы предполагают большее нахождение несовершеннолетних на улице, в оздоровительных лагерях и на природе. Поэтому данное ограничение власти решили отменить.