Санкт-Петербург, , 12:50 — REGNUM В Санкт-Петербурге 610 171 горожанин полностью привился от коронавируса. Всего с начала массовой вакцинации в городе на Неве вакцинировалось 734 139 человек. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В настоящий момент в Петербурге работают 134 пункта вакцинации на базе медицинских организаций — 107 городских медицинских организаций, шесть федеральных и 21 частная. Кроме того, работают 23 выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 15-ти мобильных пунктах вакцинации, развернутых в дополнение к 134 основным.

«Город готов осуществлять выезды в садоводческие товарищества для проведения вакцинации проживающих на территории Ленинградской области дачников. Для этого председателю садоводства необходимо обратиться с заявкой в Городской центр медицинской профилактики по телефону 246−69−09», — напомнили в комздраве.

Отметим, что условием выезда является список желающих вакцинироваться не менее 50 человек и наличие медпункта на территории садоводства. Радиус выезда составляет не более 100 километров от города.

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