Ставрополь, , 20:32 — REGNUM Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вновь пришел на пункт вакцинации против коронавируса. Он сделал себе еще одну прививку от опасной инфекции, хотя после первой не прошло и полугода.

Свое решение привиться повторно Владимиров объяснил тем, что хотел подать пример жителям Ставрополья, а также заботой о своем здоровье. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

«Уже не знаю, как убеждать вас в том, что надо прививаться. Знаете — это безопасно. Я сам получил второй компонент 12 января. Сегодня на всякий случай решил еще раз привиться для того, чтобы, во-первых, вам показать, что это безопасно, и также для того, чтобы обезопасить себя по здоровью», — рассказал на видео губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, первую часть вакцины от коронавируса губернатор Ставрополья получил 29 декабря 2020 года. Вторую — 12 января. При этом, делясь своими впечатлениями от вакцинации, Владимиров сообщил, что особых ощущений в себе он не заметил. Позже он похвастался своими антителами, выработанными после прививки:

«Иммуноглобулин сформировался, 11,6, всё по науке — на вторую неделю. Не хочу никого мотивировать на прививку, но приятно чувствовать себя защищённым», — написал он в Instagram.

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