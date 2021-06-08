Москва, , 17:02 — REGNUM Те, кто прививался вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт», могут быть эффективно ревакцинированы этими же препаратами, сообщили 8 июня в пресс-службе Минздрава РФ.

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Реагируя на сообщения в СМИ о том, что вакцинированным «Спутниками» может понадобится ревакцинация другими препаратами, Минздрав России отметил, что «Спутник Лайт» предназначен для вакцинации людей 18 — 60 лет, а «Спутник V» применяется для людей более старшего возраста. При этом «Спутник V» разрешён к применению у всех совершеннолетних граждан.

«Обе вакцины — «Спутник V» и «Спутник Лайт» — могут эффективно использоваться для ревакцинации, в том числе тех граждан, кто изначально прививался ими, — говорится в сообщении. — На сегодняшний день эффективность вакцины «Спутник V» составляет 97,6%».

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