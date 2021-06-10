Москва, , 14:57 — REGNUM Российский исполнитель в стиле рэп Noize MC (сценический псевдоним, настоящее имя Иван Алексеев), заразился коронавирусом. Он сообщил об этом 10 июня на своей странице в соцсети Instagram.

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«Мы вынуждены перенести концерт… на 31 июля, потому что я заболел ковидом», — написал в своем сообщении музыкант.

Также он отметил, что это «очень странная и неприятная история», так как музыкант и вся его семья переболели в декабре прошлого года и 17 мая он сдавал тест на антитела.

«У меня был положительный результат и высокий титр», — добавил Noize MC.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советский и российский художник, народный художник СССР Александр Шилов опроверг сообщения о том, что его госпитализировали в больницу в Москве с COVID-19.