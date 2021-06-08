Тюмень, , 19:27 — REGNUM В Тюменской областной думе на социальном комитете отклонили законопроект о выплате по две тысячи рублей пенсионерам, сделавшим прививки от COVID-19. Об этом сообщает издание «Вслух.ру».

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Данную социальную поддержку предлагалось оказывать людям от 60 лет и старше. С инициативой выступала думская фракция ЛДПР со ссылкой на другие регионы.

На комитете директор департамента здравоохранения Наталья Логинова сообщила, что более 140 тысяч тюменцев старше 65 лет и с хроническими заболеваниями сделали прививки от коронавируса.

«Мы что теперь каждый год за все прививки будем выплачивать по две тысячи рублей?» — спросила у инициаторов законопроекта заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

Чиновница отметила, что в Тюменской области вопрос стимуляции к вакцинации прорабатывается, но власти региона не хотят привлекать людей в прививочные кабинеты деньгами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курской области граждане старше 65 лет за вакцинацию от коронавируса будут получат единовременную денежную выплату в размере три тысячи рублей, если они привились первым компонентом вакцины с 1 сентября 2020 года и будут привиты до 30 ноября 2021 года.

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