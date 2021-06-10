Ханты-Мансийск, , 07:54 — REGNUM В Югре число заражений коронавирусной инфекцией за последнюю неделю выросло на 7%. В регионе увеличилось число заболевших, которые переносят COVID-19 в тяжелой форме, сообщает региональный оперативный штаб со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

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Особенно серьёзный рост числа заражённых отмечается в Югорске, Советском и Кондинском районах.

Специалисты управления Роспотребнадзора считают, что в округе важно усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах.

Что касается вакцинации, то в Югру за весь период поступило 312 тысяч комплектов вакцины от коронавируса, препарат есть во всех больницах в регионе. Первым компонентом привились 266 тысяч, завершили вакцинацию 192 тысячи человек.