Якутск, , 12:50 — REGNUM В Якутске на 4 июня для вакцинации от коронавируса осталась один препарат — «Спутник V», сообщила корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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По словам замруководителя оперштаба Якутии Ольги Балабкиной, вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» закончились, часть препарата «ЭпиВакКорона» отправили в отдалённые районы республики. Поставки вакцины ожидают в ближайшее время.

Опасения вызывают случаи заражения коронавирусом беременных женщин — в Якутскую республиканскую клиническую больницу поступила беременная с ковидом из Вилюйского района, где отмечается ухудшение эпидобстановки.

Всего Якутия получила 202 409 доз вакцин, использовано 86,6% от общего объема.

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Как сообщало ИА REGNUM, поселок Новое Устье Охотского района в Хабаровском крае из-за вспышки COVID-19 закроют с 5 июня на карантин.