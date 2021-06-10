Ханты-Мансийск, , 08:03 — REGNUM В Югре пункты вакцинации проверят на доброжелательность работы и внимание к пациентам. С поручением к чиновникам обратилась губернатор ХМАО Наталья Комарова в ходе заседания регионального оперативного штаба.

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«Департаменты социального развития, общественных связей, здравоохранения — организуйте «контрольные закупки» в пунктах вакцинации граждан силами волонтёров, общественности. Затем, чтобы мы понимали: насколько эффективно, доброжелательно выстроена работа в пунктах вакцинации. Как стационарных, так и мобильных», — обратилась к коллегам глава региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югру за весь период поступило 312 тысяч комплектов вакцины от коронавируса. Первым компонентом привились 266 тысяч жителей региона, завершили вакцинацию 192 тысячи человек.

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