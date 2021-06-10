Москва, 10 июня 2021, 11:44 — REGNUM За последние сутки в Москве выявили 5245 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе столицы.
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Показатель является максимальным с 15 января 2021 года. Сутками ранее выявили 4124 случая заражения.
«Подтверждено 5245 новых случаев заражения, госпитализировали 1415 человек, скончались 63 пациента», — рассказали в штабе.
За сутки выздоровел 2671 ковид-пациент.
В штабе рекомендуют москвичам с симптомами ОРВИ обратиться к врачу.