Краснодар, , 11:46 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 98 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 8 июня региональный оперативный штаб. Сутками ранее было подтверждено 96 случаев заражения.

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«В Сочи выявили 21 случай, в Краснодаре заболели 12 человек, в Анапе — 11, в Армавире — восемь, в Лабинском районе — шесть. По четыре новых пациента в Туапсе и Тихорецком районе, по три — в Новороссийске, Геленджике, Белореченском, Динском, Каневском, Темрюкском и Новокубанском районах», — уточнили в оперштабе.

Всего за период пандемии в Краснодарском крае был подтвержден 49 201 случай заражения коронавирусом, выздоровели 44 081 человек. Скончались 3 118 пациентов с подтверждённым COVID-19. На 8 июня в больницах региона в тяжёлом состоянии находятся 60 ковид-пациентов — 57 человек на ИВЛ, трое на ЭКМО.