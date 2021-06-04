Белгород, , 11:51 — REGNUM В Белгородской области 4 июня выявлено 60 носителей коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество заражений превысило 39 тысяч. Завершили лечение ещё 96 пациентов, трое скончались от осложнений. На вакцинацию записались 5095 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области зарегистрирован 39 031 случай заболевания COVID-19. Выздоровел 34 761 человек, скончался от осложнений 701 пациент.

Продолжают лечение в стационарах 883 человека, в том числе 26 пациентов на ИВЛ, получают амбулаторную помощь 2686 жителей, на самоизоляции — 9742 белгородца.

На вакцинацию от COVID-19 подано 323 569 заявок. Первый компонент вакцины получили 322 806 человек, полностью завершили иммунизацию 232 215 добровольцев.