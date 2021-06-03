Москва, , 19:48 — REGNUM Министерство здравоохранения Белоруссии одобрило использование в стране российской однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщили 3 июня в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

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«Республика Беларусь стала первой зарубежной страной, которая зарегистрировала вакцину «Спутник V» и начала её применение для вакцинации населения», — сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В декабре минувшего года Белоруссия также стала первой зарубежной страной, зарегистрировавшей двухкомпонентную российскую вакцину «Спутник V». Впоследствии на территории республики было налажено производство препарата.

«Локализация производства позволяет Беларуси успешно бороться с распространением коронавирусной инфекции и обеспечивать доступность препарата для населения», — приводятся слова Дмитриева в официальном телеграм-канале «Спутник V».

Глава РФПИ отметил, что благодаря регистрации облегчённой версии вакцины «в национальном портфеле страны появился еще один безопасный и эффективный препарат для профилактики коронавируса».