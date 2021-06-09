Самара, , 14:16 — REGNUM 60 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 65 395 случаев заражения этой инфекцией. При этом по области скончались 2050 человек, в том числе за минувшие 24 часа была констатирована смерть девяти пациентов с COVID-19.

Согласно данным федерального оперативного штаба, по области справились с вирусом 62 416 человек, в том числе 57 человек победили инфекцию за минувшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области прививку от COVID-19 получили более 427 тысяч человек. Согласно данным на 8 июня в регионе выявили 64 случая заражения коронавирусом.