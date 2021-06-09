Ханты-Мансийск, , 10:46 — REGNUM В Югре за сутки вновь выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте, сообщает 9 июня региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял также 61 случай.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 9 июня в Югре зарегистрировано 57 999 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 56 594 человека, 800 пациентов с COVID-19 скончались.