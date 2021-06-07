Тамбов, , 14:05 — REGNUM В Тамбовской области 7 июня подтверждено 65 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 33 тыс. 254 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 31 тыс. 477 пациентов, в том числе 52 человека — за последние сутки.

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