Южно-Сахалинск, , 03:28 — REGNUM На Сахалине 7 июня зафиксировали ещё одну смерть пациента с коронавирусом — умерла жительница Южно-Сахалинска 1948 года рождения. За весь период пандемии жертвами COVID-19 в островном регионе стали уже 56 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

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За сутки на Сахалине выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 40). За всё время инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 23 240 человек.

Были выписаны в связи с полным выздоровлением ещё 14 пациентов. За весь период пандемии успешно справились с болезнью 22 683 человека. Проходит лечение в стационарах и на дому 501 носитель коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, российские туроператоры фиксируют желание иностранцев приехать в Россию для вакцинации от коронавируса. Речь идёт по меньшей мере о нескольких тысячах человек, заявила 7 июня исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире телеканала «Россия-1».