Москва, , 10:59 — REGNUM Власти Москвы поступили правильно, решив не вводить локдаун на территории города. Об этом 10 июня заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия на пресс-конференции в столице, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению парламентария, действующих в городе ограничений вполне достаточно.

«Требование локдауна… Правильно московские власти заявили: ничего мы не будем делать. Потому что у нас все есть», — сказал Онищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии планов по вводу локдауна в городе.

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