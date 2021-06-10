Москва, 10 июня 2021, 10:59 — REGNUM Власти Москвы поступили правильно, решив не вводить локдаун на территории города. Об этом 10 июня заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия на пресс-конференции в столице, передает корреспондент ИА REGNUM.
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По мнению парламентария, действующих в городе ограничений вполне достаточно.
«Требование локдауна… Правильно московские власти заявили: ничего мы не будем делать. Потому что у нас все есть», — сказал Онищенко.
Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии планов по вводу локдауна в городе.
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