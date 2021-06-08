Ростов-на-Дону, , 16:06 — REGNUM Три муниципальных образования Ростовской области остаются в «красной зоне» санитарной карты региона. Это Батайск, Гуково и Донецк. С главами городов донской губернатор Василий Голубев поручил провести особую работу.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

«Я не понимаю, почему руководители муниципальных образований тянут всю область жёстко вниз? Принципиальным остаётся то, что ситуация [с коронавирусом] может резко измениться в любой момент. Необходимо детально и жёстко поработать с муниципальными образованиями. Нечего им [главам] сидеть в мягких креслах, а ногами пусть ходят по земле. Надоело слушать одну и ту же болтовню и [видеть] бездействие. Мы не остановили смертность от COVID-19», — отметил донской губернатор в ходе заседания регионального оперштаба 8 июня.

Голубев поручил буквально исколесить все три муниципалитета, входящие в «красную зону», а также пять прилегающих территорий. Провести инспекцию необходимо в ближайшие дни. В случае необходимости санитарные требования и ограничения могут быть ужесточены.