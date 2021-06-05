Санкт-Петербург, , 18:49 — REGNUM Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов заявил, что третьей волны эпидемии коронавирусной инфекции в России не ожидается. Об этом он сообщил во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«Если честно, то нет», — отметил первый вице-премьер, отвечая на вопрос о возможной третьей волне.

Белоусов также добавил, что высокую роль в преодолении инфекции играет скорость вакцинации населения.

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Напомним, за прошедшие сутки в России выявили 9 тыс. 145 случаев заражения коронавирусной инфекцией.