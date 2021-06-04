Москва, , 08:55 — REGNUM В московских высших учебных заведениях для удобства студентов и преподавателей началась выездная вакцинация от коронавирусной инфекции, сообщается на портале градоначальника.

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Выездная бригада медиков уже приступила к вакцинации в Государственном университете управления. Ведутся переговоры о начале выездной вакцинации в МГЛУ, МФТИ, Школе-студии МХАТ, РУДН, МГИМО и других вузах.

По словам вице-мэра Анастасии Раковой, из 100 государственных и частных вузов, которым направили соответствующее предложение, пока откликнулось 21 учебное заведение.

Как сообщало ИА REGNUM, больше половины жителей России (55%) не боятся заразиться коронавирусом.

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