Барнаул, , 08:12 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 10 июня 2021 года от коронавируса привились 268 890 человек (+ 2502 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Также известно, что 49 275 человек получили первую прививку (на 941 меньше, чем 9 июня) и 219 615 человек (+ 3443 за последние сутки) полностью привиты.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регион поступило уже 302 877 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Судя по данным, в июне новые партии ещё не поставляли.

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