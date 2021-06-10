Екатеринбург, , 11:42 — REGNUM На фестивале «Уральская ночь музыки» в Екатеринбурге могут дать возможность привиться от коронавируса. Об этом заявил директор фестиваля Евгений Горенбург журналистам.

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По словам руководителя, в скором времени организаторы вместе с властями проработают меры санитарной безопасности. Не исключается и вариант с вакцинацией от коронавируса прямо во время «Ночи».

"Мы даже сейчас в переговорах с нашими службами, что прямо на фестивале будут мобильные прививочные пункты», — сказал Горенбург в эфире «4 канала».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге начали прививать от коронавируса в зоопарке.

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