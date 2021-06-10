Пермь, , 14:47 — REGNUM В Пермском крае выявили 96 новых случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем днём ранее, сообщает 10 июня оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Число зараженных коронавирусом с начала пандемии достигло 58 425. Показатель заболеваемости составил 2247,8 на 100 тыс. населения. Регион занимает 71 ранговое место среди субъектов РФ.

Оправились от болезни 52 796 пермяков. В больницах на сегодня получают лечение 519 пациентов, из них 30 подключены к аппаратам ИВЛ.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 2515 человек. За последние сутки зарегистрировано восемь летальных исходов.

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