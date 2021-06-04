Краснодар, , 12:42 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 96 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 4 июня. Это ровно столько же, сколько было подтверждено накануне, 3 июня.

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«В Краснодаре выявили 21 случай, в Анапе и Армавире — по 11. В Сочи — 8. По шесть заболевших в Новороссийске и Горячем Ключе. Пять положительных результатов в Лабинском, четыре — в Кореновском районах. По три новых пациента в Белореченском и Темрюкском», — сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего с начала пандемии подтверждено 48 813 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 43 811 человек, скончались 30 72 пациента. На лечении в стационарах остаются 913 человек, на дому — 1017. Медики борются за жизни 54 пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО.