Санкт-Петербург, , 13:21 — REGNUM Россия является одной из немногих стран, которые не разрушили свою систему борьбы с инфекционными заболеваниями. Об этом в ходе сессии «Борьба с инфекциями. Риски будущего» на Петербургском международном экономическом форуме заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

«Наша наука, практика, система позволили выйти так, как мы вышли. Важная тема — тема вакцинологии. Напомню, что РФ — одна из короткого перечня стран, которые не разрушили систему борьбы с инфекционными заболеваниями. Россия решила, что нужно оставить врачей-эпидемиологов, эпидемиологию как науку», — сказала Попова.

Она напомнила, что в 60-е годы XX века «была эйфория», которая и привела к разрушению системы борьбы с инфекциями в ряде стран: «Когда появились вакцины против кори, туберкулёза, коклюша, заболеваемость снизилась на два-три порядка. Полиомиелита, например, нет. Почему? Потому что мы вакцинозависимая популяция. И у нас есть новые вирусы, с которыми мы справились с помощью вакцин — например, гепатит B. Мы начали прививочную кампанию в рамках приоритетного проекта, и сегодня это исключительные случаи».