Ульяновск, , 12:21 — REGNUM В Ульяновской области зарегистрированы новые летальные исходы от COVID-19. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 9 июня, за последние сутки COVID-19 стал причиной смерти семи пациентов. Таким образом, всего в Ульяновской области умерли 1447 пациентов с коронавирусом.

По оперативным данным, в настоящее время в регионе диагноз COVID-19 официально поставлен 1119 пациентам.

Отметим, что 10 июня в Ульяновской области в рамках тематической недели «Демография» пройдёт «КардиоДесант». Специалисты центра общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с волонтерами высадятся на территории одного из городских коммунальных предприятий.

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