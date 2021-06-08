Симферополь, , 10:21 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 107 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 8 июня. Накануне, 7 июня, сообщалось о 108 новых носителях инфекции.

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За последние 24 часа признаны выздоровевшими после коронавируса 70 крымчан. В статистику смертности вошло пять новых случаев. В ковид-стационарах региона на лечении находятся 1 712 человек — за последние сутки госпитализированы 48 пациентов, 19 выписаны.

Всего с начала пандемии, по данным Роспотребнадзора, в Крыму подтверждено 44 319 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 41 066 человек, 1 391 пациентов скончались.