Чита, , 08:43 — REGNUM В Забайкалье, в рамках массовой вакцинации от коронавируса, 11 июня стартует проект «Я выбираю жизнь». Как сообщает пресс-служба правительства региона, с 18:00 до 22:00 по местному времени у гостей краеведческого музея имени А.К. Кузнецова будет возможность вакцинироваться и посетить тематическую выставку «История не одной болезни», которая расскажет об эпидемиях в стране и в мире, а также об истории опасных болезней в Забайкалье.

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Посетители узнают о подвиге тех, кто боролся с эпидемиями и создавал вакцины. Экспозиция подготовлена совместно с музеем здравоохранения. По словам организаторов, в этот день в учреждении будут выступать медицинские работники, которые ответят на вопросы гостей и осветят интересующие темы.

«Для наших посетителей мы подготовили перфоманс из известного спектакля «Пир во время чумы», который исполнит творческий коллектив театра-студии «Белая Ворона», — рассказали в музее.

Бонусом для поставивших прививки забайкальцев станет возможность бесплатного участия в автобусной экскурсии по городу или приглашение на ежегодную всероссийскую акцию «Ночь искусств».

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае несколько ухудшилась: на 9 июня 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет уже 43 746, причём 63 из них обнаружили за последние сутки. вместе с тем, первый компонент прививки от коронавируса получили уже 171 460 человек, а второй — 140 680.

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