Чебоксары, , 15:49 — REGNUM В Чувашии суточное число переболевших COVID-19 превысило количество вновь выявленных носителей коронавируса, составив соответственно 47 и 45. Также зарегистрированы очередные летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 8 июня, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждён 26 151 случай заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 45.

Выздоровели 23 928 пациентов, что составляет 91,5% от общего числа выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них за последние сутки вылечились 47 пациентов.

При этом в Чувашии умерли ещё три пациента с коронавирусом. В результате COVID-19 стал причиной смерти 1454 жителей республики. В настоящее время диагноз COVID-19 официально поставлен 769 пациентам.

По данным министерства здравоохранения республики, с начала года в рамках национального проекта «Здравоохранение» более 100 тыс. жителей республики прошли диспансеризацию. В результате почти у 2,5 тыс. человек впервые выявлены болезни сердечно-сосудистой системы, у 109 — злокачественные новообразования.