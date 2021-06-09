Оренбург, , 14:22 — REGNUM В Оренбургской области выявили 64 новых заражения коронавирусом, что на два меньше, чем днём ранее, сообщает 9 июня оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии зафиксировано 44 867 носителей коронавируса, в том числе 3715 детей. На 100 тыс. населения приходится 2289,22 факта заболевания.

Оправились от болезни 41 447 оренбуржцев. На сегодняшний день в COVID-центрах пребывают 447 пациентов. Из них состояние 157 человек оценивается как тяжёлое.

Жертвами коронавирусной инфекции в регионе стали 1017 человек. За последние сутки подтверждено три летальных исхода.