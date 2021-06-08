Южно-Сахалинск, , 03:39 — REGNUM На Сахалине за последние сутки вакцинировали от коронавируса 691 человека. Завершили курс иммунизации, сделав две прививки, 702 жителя островного региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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По состоянию на вечер 7 июня, на Сахалине получили первую дозу препарата от коронавируса 79 265 человек. Обоими компонентами привились уже 67 195 жителей области.

Очередь из желающих вакцинироваться от COVID-19 продолжает расти — за сутки она увеличилась ещё на 102 человека. Ожидают прививки 43 898 сахалинцев.

Власти региона поставили задачу до сентября привить 180 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме провал вакцинации от COVID-19 объяснили кризисом доверия к власти.