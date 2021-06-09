Барнаул, , 09:08 — REGNUM Власти Алтайского края признали низкие темпы вакцинации от коронавируса в регионе и то, что не смогут выполнить план по прививкам: для выработки коллективного иммунитета рекомендовано вакцинировать 60% населения. Как сообщает «Толк» со ссылкой на слова заместителя председателя правительства региона Игоря Степаненко, краю для вышеназванной цели необходимо привить 1,86 млн человек.

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«Конечно, с нынешними темпами мы не справимся с этой задачей. И количество людей будет вакцинировано меньше», — пояснил чиновник. При этом вводить какие-то дополнительные способы мотивации власти пока не планируют. Но считают, что это могут делать предприниматели для своих сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, на 9 июня в Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, от коронавируса привились только 266 388 человек (+ 2570 за последние сутки). Особенно низкие темпы вакцинации были на майских праздниках: 9 мая привился всего один человек.

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Тем временем, в Забайкалье, которое является одним из регионов России, лидирующим пол темпам вакцинации, задействовали не только поезд, но и музеи. С 11 июня там стартует «Ночь вакцинации».

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