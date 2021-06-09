Екатеринбург, , 15:02 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали ещё 108 носителей коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Всего в области подтверждено 90 206 случаев заражения с начала пандемии. Для сравнения, 8 июня 2021 года в регионе обнаружили 105 пациентов с вирусом SARS-CoV-2, 7 июня — 107.

Диагноз подтвердили за минувшие сутки жителям Екатеринбурга (43 человека), Алапаевска, Артемовского, Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Нижнего Тагила, Первоуральска, Каменска-Уральского, Режа, Талицы, Шалинского городского округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе начали выдавать значки жителям, привившимся от коронавируса.

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