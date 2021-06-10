Магадан, 10 июня 2021, 04:13 — REGNUM В Магаданской области за месяц снизились темпы вакцинации от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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На утро 10 июня вакцинировались от COVID-19 первым компонентом 25 170 жителей Колымы, завершили курс иммунизации — 20 727 человек.
116 колымчан привились вакциной «КовиВак».
Активнее всех прививаются в Тенькинском округе — 95% жителей. Хуже обстоят дела в Магадане — здесь вакцинировались менее 40%.
Губернатор Сергей Носов остался недоволен работой областного минздрава — призвал усилить взаимодействие руководителей предприятий и пунктов вакцинации.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени завершили клинические испытания вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».