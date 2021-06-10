Красноярск, , 07:49 — REGNUM В Красноярский край поступила ещё одна партия вакцины от коронавируса. Об этом сообщило краевое правительство.

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Регион получил 11 тысяч доз вакцины «Спутник V». Препараты уже начали развозить по поликлиникам и больницам.

Всего в Красноярский край с начала вакцинации отгрузили более 360 тысяч доз препарата. Прививки делают в 83 медицинских учреждениях региона, в которых развёрнуто 123 прививочных пункта.