Иркутск, , 07:42 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2594 человека, причём шесть из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 4 июня 2021 года, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет 70 426 человек (+104 за последние сутки). Госпитализированы 1243 (+46 за последние сутки). Выздоровели 68 514 пациентов (+112 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 280 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за последние сутки).

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