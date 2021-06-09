Ростов-на-Дону, , 12:39 — REGNUM В Ростовской области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 11 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 июня.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

Жертвами COVID-19 стали семь женщин в возрасте от 64 до 80 лет и четверо мужчин в возрасте от 50 до 92 лет. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 4540 случаев смерти среди пациентов с COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области жертвами коронавируса стали ещё 16 человек