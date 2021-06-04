Санкт-Петербург, , 11:57 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге лабораторным путем выявили 834 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 4 июня в городском оперштабе. Это на семь случаев меньше, чем сутками ранее, но на шесть случаев больше, чем два дня назад.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

Также в городских и федеральных стационарах Петербурга за сутки констатировали 37 летальных исходов от COVID-19. Это на два случая меньше, чем в предыдущий день.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 443 009 случаев заражения. Выздоровели 409 822, в том числе 1052 пациента выписаны за предыдущие сутки. Скончались от ковида в Петербурге за время пандеми 14 496 человек.

Добавим, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 27 300 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге выявили 841 новый случай заражения SARS-CoV-2