Санкт-Петербург, , 13:24 — REGNUM В России ещё с периода СССР прививают сугубо отечественными вакцинами, и все поколения в стране здоровы, а дети рождаются. Об этом в ходе сессии «Борьба с инфекциями. Риски будущего» на Петербургском международном экономическом форуме заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Весь вакцинный календарь РФ наполнен отечественными вакцинами. Сегодня три российских вакцины — это победа нашей вакцинологии и науки. Мы прививаем уже три поколения, у нас все здоровы, растёт рождаемость, растут здоровые дети», — сказала Попова.

По её словам, основания для недоверия российским вакцинам «нет никакого».