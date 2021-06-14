Санкт-Петербург, , 07:37 — REGNUM В связи с ростом заболеваемости COVID-19 власти Санкт-Петербурга распорядились с 17 июня уменьшить наполняемость залов кинотеатров с разрешенных ныне 75% до 50% от числа зрительских мест. Кроме того, максимальное количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий, как в помещениях, так и на открытом воздухе, с этого же дня не должно превышать три тысячи человек.

6 Работа Торгового центра Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Посетители всех массовых мероприятий, в том числе проводимых на открытом воздухе, обязаны использовать маски», — подчеркнули в Смольном.

Такое же требование с 14 июня распространяется на посетителей фан-зон чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года. С 14 июня необходимо ношение масок. С 17 июня в фан-зонах разрешено продавать только напитки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внёс изменения в постановление городского правительства №121, определяющее антиковидный режим в городе. Этот режим ужесточается.

Так, с 17 июня запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в объектах общественного питания, работа фуд-кортов и фуд-плейсов (кроме вокзалов, аэропорта, АЗС), работа ресторанов с 2:00 до 6:00, за исключением обслуживания навынос, в номера гостиниц, доставки на дом, а также производственных столовых, работа детских комнат в ресторанах и кафе.

В торговых центрах запрещается работа детских комнат и объектов развлечения и досуга, за исключением аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек, фитнес-центров, а также торговля и оказание услуг на «островках».

Организациям и предпринимателям предписано минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах, усилить дезинфекцию контактных поверхностей.

Также отменяется проведение праздника для лучших выпускников «Бал медалистов». О празднике выпускников «Алые паруса» пока никаких указаний нет.

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