Кемерово, , 05:14 — REGNUM В Кемеровской области в период летней оздоровительной кампании планируется открыть 770 организаций отдыха детей и их оздоровления. В них отдохнут 74,1 тыс. детей и подростков. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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«По результатам проверок готовности организаций отдыха и оздоровления к летнему сезону в планируемых к открытию трёх пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей установлены нарушения санитарного законодательства в части организации противоэпидемических мероприятий и организации дезинсекционных и дератизационных мероприятий», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в отношении должностных лиц вынесено четыре постановления о назначении штрафов на общую сумму 2,5 тыс. рублей. Выданы предписания. К настоящему времени все нарушения устранены.

На сегодняшний день в Кемеровской области уже открыты 552 летних лагерей. В них отдыхает 36,8 тыс. детей и подростков.

Начаты проверки 26 оздоровительных лагерей.