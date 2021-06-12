Москва, , 16:47 — REGNUM Решение властей Москвы ввести в городе «длинные выходные» с новыми ограничениями в связи с ростом числа заболевших COVID-19 является полномочиями главы региона. Об этом 12 июня сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам ТАСС.

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«Главы регионов (в Российской Федерации — прим. ИА REGNUM) реализуют свои особые полномочия», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что дни с 15 до 19 июня в столице объявляются нерабочими из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

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