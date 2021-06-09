Горно-Алтайск, , 10:55 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрированы британский, индийский и южноафриканский штаммы коронавируса. Об этом рассказал в видеообращении к жителям главный санитарный врач по региону Леонид Щучинов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Они обладают большей контагиозностью, большей агрессивностью. Нам нужно соблюдать меры профилактики. Только этим обусловлено то, что на оперативном штабе мы ввели запрет на проведение массовых мероприятий», — отметил он.

По его словам, с наступлением тёплой погоды многие граждане прекратили носить в общественных местах маски, начали собираться большими компаниями, проводить свадьбы и так далее. В результате заболеваемость резко пошла вверх. Так, за последнюю неделю здесь выявлено 139 новых случаев заражения коронавирусом.

Леонид Щучинов призвал жителей соблюдать меры профилактики «и не расслабляться».

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