Санкт-Петербург, , 11:46 — REGNUM Разрабатываемый Роспотребнадзором проект «Санитарный щит» должен быть комфортным и удобным для людей, об этом 4 июня глава ведомства Анна Попова заявила на полях Петербургского международного экономического форума.

«Задача очень сложная, но именно её мы поставили во главу угла. Человеку должно быть удобно, комфортно: новые условия, новые правила соблюдаешь, и всё», — сказала она.

В качестве главного лозунга проекта глава ведомства назвала «эпидемию без локдауна», то есть функционирование страны без распространения инфекции.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Попова заявила, что в России темпы вакцинации набирают обороты.

По её словам, на сегодняшний день всё ещё необходимо соблюдать все санитарные требования, а если человек чувствует себя плохо, то «не нужно ходить в рабочий коллектив, не надо ставить под удар здоровье окружающих».

Отметим, что за последние сутки в России выявили 8947 случаев заражения коронавирусом. Все в России, по данным оперштаба, подтверждено 5 108 129 случаев заражения коронавирусом.