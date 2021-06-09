Краснодар, , 16:32 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 96 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 9 июня. Накануне, 8 июня, сообщалось о 98 новых заразившихся.

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«В Краснодаре зарегистрировали 34 случая, в Горячем Ключе — 12, в Геленджике — девять, в Новороссийске — восемь, в Белореченском районе — семь, в Павловском — пять, в Тимашевском — четыре, в Апшеронском — три», — сообщили в оперштабе.

Всего в Краснодарском крае подтверждено 49 297 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 44 168 жителей. Скончались за весь период 3 130 пациентов с COVID-19.

На 9 июня в стационарах проходят лечение 906 пациентов с коронавирусной инфекцией, на дому — 1093. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находится 61 человек, еще четверо находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации.