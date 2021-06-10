Йошкар-Ола, , 13:00 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе среди пациентов с коронавирусом был зарегистрирован один летальный случай.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 261 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 июня в Марий Эл выявили 25 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 22 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 732 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 228 человек.

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